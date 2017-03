Antall ran i Oslo halvert på tre år

I 2013 ble det registrert 997 ran i Oslo, noe som ble omtalt som en ransbølge, skriver TV 2. Det høye tallet resulterte i flere krisemøter mellom politi og politikere, og en egen ransgruppe ble opprettet. I 2016 var det i motsetning «kun» 391 ran i hovedstaden.

– Det skyldes en målrettet innsats som vi har lagt ned over tid og at vi har hatt muligheten til å bygge opp et fagmiljø som bare jobber med disse typer saker. Det gjør at vi blir gode og får personkunnskap. Innsatsen vi har lagt ned gir resultater, sier leder for ransgruppa i Oslo politidistrikt, Tor Erik Hoøen.

– Godt eksempel på bra politiarbeid, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

