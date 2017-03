2.000 trønderske skolebarn fikk se skrekkfilm – arrangøren beklager

Omtrent 2.000 elever fra 40 skoler i Trondheim fikk i forrige uke se skrekkfilmen "Utburd" i regi av prosjektet Den kulturelle skolesekken. Arrangøren bekrefter overfor Adresseavisen at de i ettertid har fått tilbakemelding om at dette ble en dårlig opplevelse for noen elever som ble redde og ikke fikk sove om natta etterpå.

Koordinator Guri Krog Dodig i Den kulturelle skolesekken i Trondheim sier at de gjorde en feilvurdering ved å vise filmen til sjuendeklassingene.

– Vi burde tatt sjangeren i betraktning, selv om filmen har 11-årsgrense, sier hun til avisen.

To skoler har tatt kontakt med arrangøren etter filmvisningen og fortalt om skremte barn.

Den kulturelle skolesekken har sendt ut en beklagelse til alle skolene som deltok. Dessuten vil de fjerne skrekkfilm fra det faste programmet for alle skolene.

Filmen "Utburd" er laget av filmstudenter ved NTNU.

