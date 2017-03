Åmli-drapet: Siktede hevder han drepte svogeren i nødverge

– Han sier at han drepte ham i nødverge. Han oppfattet at det sto mellom hans eget og avdødes liv i det øyeblikket han begikk drapet, sier mannens forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, til Fædrelandsvennen.

Politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt bekrefter overfor NTB at den siktede mannen ikke erkjenner straffskyld. Det gjør heller ikke hans 47 år gamle ektefelle som er søster av avdøde. Begge er siktet for forsettlig drap eller medvirkning til drap.

Ekteparet vil bli fremstilt for ny varetektsfengsling 16. mars. Da vil de ha sittet fire uker i varetekt, isolert i hvert sitt fengsel, etter at politiet sist uke fikk medhold i Aust-Agder tingrett om at begge skal holdes i isolasjon i nye to uker.

Fortsatt avsperret

Bruvoll sier at politiet er ferdig med hoveddelen av den tekniske etterforskningen på gården. Området er fortsatt avsperret slik at undersøkelser kan gjenopptas etter hvert som etterforskningen skrider fram.

Inntil mandag hadde politiet ennå ikke mottatt den endelige obduksjonsrapporten i saken.

– Av hensyn til faren for bevisforspillelse, ønsker vi heller ikke å gå ut med resultatet av den foreløpige rapporten, gjentok Bruvoll mandag.

Det som imidlertid er på det rene, er at det til nå ikke foreligger noen indikasjon på drapstidspunkt, noe politiet håper sluttrapporten kan gi svar på.

Politiet tror 45-åringen ble drept i siste del av november i fjor, mens han altså ble funnet i midten av februar i år.

Blodspor i snøen

Den siktede kvinnen har forklart at hun ikke så broren bli drept, men hun skal ha hjulpet til med å fjerne blodspor i snøen på gårdsplassen. Den drepte skal deretter ha blitt partert og gravd ned i en myr nær gården.

Stallemo sier til Fædrelandsvennen at det som skjer etterpå ikke har noe med selve drapshandlingen å gjøre.

– Det gir heller uttrykk for en desperat handling i en svært fortvilet situasjon, mener han.

Ifølge Agderposten holdt politiet ekteparet under oppsikt i fire dager før pågripelsen 14. februar, samme dag som levningene ble funnet.

(©NTB)