Verge nektet alderstesting av asylsøker – fikk kritikk

32 år gamle Eirin Strifeldt mener hun hadde loven på sin side.

– Ifølge utlendingsloven skal asylsøkerne kun alderstestes dersom det er tvil om alderen, og i dette tilfellet var det helt klart snakk om en mindreårig, sier Strifeldt til NRK.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har varslet at de skal vurdere hennes egnethet som verge etter at de mottok en bekymringsmelding fra Politiets utlendingsenhet (PU) om saken.

Fylkesmannen har ikke konkludert, men avdelingsdirektør Eldbjørg Sande sier det kan få store følger for barnet dersom en verge nekter å medvirke til alderstest. Hun sier vergens rolle er å ivareta interessen til barnet i asylprosessen, forholde seg til det regelverket som gjelder og bistå barnet slik at saken blir mest mulig opplyst.

– Dersom barnet selv samtykker, så vil det etter vårt syn være enda større grunn til at vergen skal medvirke til en alderstest, sier Sande. Men Strifeldt mener mindreårige asylsøkere ofte ikke forstår betydningen av alderstesten.

– Vergene er «damned if you do and damned if you don't», sier leder i Vergeforeningen, Hilde Krogh.

Vergene kan oppleve at det ikke er til barnets beste å underskrive på en alderstest, men vet at å nekte dette også kan brukes mot asylsøkeren. De frykter også represalier mot seg som verge, hevder hun.

