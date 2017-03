Soleklart Venstre-ønske om blågrønt regjeringssamarbeid

– Vi har hatt en lang diskusjon, og fylkesårsmøtene har hatt en prosess i partiet, og det ender ganske soleklart med at alle ønsker seg en blågrønn regjering, forteller partileder Trine Skei Grande til NTB søndag ettermiddag.

– Det baserer seg på at selv om vi syns vi har fått til veldig mye på borgerlig side i hele perioden, så velger jo noen ganger Høyre og Frp å gå til Arbeiderpartiet. For eksempel innenfor asylpolitikken og miljøpolitikken – som ulv og gruvedumping – og da ser vi at vi får dårlige løsninger, sier Skei Grande.

– Nøkkelen på borgerlig side

Forslaget om en blågrønn regjering skal utarbeides av redaksjonskomiteen for landsmøteuttalelser. Komiteen ledes av stortingsrepresentant Iselin Nybø, og uttalelsen skal legges fram på Venstres landsmøte, som holdes i Ålesund fra 30. mars til 2. april.

Landsstyret ber komiteen om at blant annet følgende formulering innarbeides i uttalelsen:

"Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget. Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter. Vi legger kunnskap og forskning til grunn for rammene for politikken. Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk."

Regner med støtte

Grande regner med at landsmøtet slutter opp om forslaget.

– Ja, dette er jo enstemmig vedtatt i landsstyret, så da regner jeg med at vi får til gode vedtak på landsmøtet også, sier Grande.

Flere fylkesledere i Venstre hadde i forkant av landsstyremøtet varslet at de ønsker å avslutte samarbeidet med Frp. Frp-leder Siv Jensen sa lørdag følgende om ønsket fra flere fylkesledere:

– Jeg tenker at Venstre skal få lov til å gjøre sine vedtak på samme måte som vi gjør våre, men vi har hatt et veldig godt samarbeid i denne perioden.

