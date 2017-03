Skei Grande: Helgesens ulveforslag er uaktuelt 

Fredag la klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fram forslag til endringer i naturmangfoldsloven som skal gi større mulighet for lisensfelling av ulv. Venstre gjorde det imidlertid samme dag klart at samarbeidsavtalen mellom Venstre og KrF og regjeringen uttrykkelig slår fast at loven ikke skal endres.

– Dette er det ingen uenighet om i partiet, sier Skei Grande til NTB søndag ettermiddag i etterkant av Venstres landsstyremøte.

Venstres standpunkt står ved lag, understreker partilederen.

– Regjeringen bør komme sammen med oss for å finne en god løsning, sier Skei Grande.

Helgesen omtalte fredag dialogen med Venstre som "veldig god", og sa at "dialogen ikke er ferdig". På spørsmål om det har vært kontakt mellom regjeringen ved Helgesen og Venstre i løpet av helgen, svarer Venstre-lederen:

– Ikke som jeg vet.

Helgesen skal mandag møte befolkningen i Trysil og Søre Osen for å møte befolkningen som lever med ulv nær bebyggelsen. Helgesen skal blant annet på befaring i området for reviret til Slettås-flokken.

