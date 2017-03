Omkommet scooterfører hadde falt ned fra bru

61-åringen ble funnet død fredag av forbipasserende fredag ettermiddag.

Til iFinnmark opplyser politiet at mannen på kjørte oppå ei bru over en bekk hvor det ikke legger seg is på om vinteren.

– Det skal være vrient å balansere på brua, og bekken er dyp. Der har det åpenbart gått galt, sier operasjonsleder Svein Erik Jakobsen i Finnmark politidistrikt.

(©NTB)