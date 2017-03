Nesten 10.000 søkere til videreutdanning for lærere

Søknadsfristen gikk ut 1. mars. Året før, i 2015, lå tallet på 8.450, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Flest lærere har søkt om videreutdanning i matematikk (2.305), etterfulgt av engelsk (1.809) og norsk (1.534).

– Med over 9.500 søkere i år ser det ut som om trenden med høye søkertall holder seg. Nå er det viktig at kommunene godkjenner flest mulig søknader innen 15. mars, slik at de lærerne som ønsker seg og trenger faglig påfyll, får dette, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I fjor fikk over 5.600 lærere plass på et studietilbud, og like mange lærere kan få tilbud om studier til høsten, ifølge departementet.

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene, noe som tilsvarer et halvt års utdanning. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene. Rundt 30.000 lærere trenger videreutdanning for å oppfylle kravene.

