NAF bekymret for trafikkmeldinger på dab-adaptere

NAF har sjekket adaptermarkedet, og de færreste har funksjonen Traffic Announcement (TA), ifølge kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal.

– Dette er en velkjent funksjon fra FM-nettet. Uansett hvilken radiokanal du lytter på, eller om du lytter på annen musikk på bilens anlegg eller har skrudd ned volumet, vil trafikkmeldinger bryte gjennom om TA er skrudd på, sier Sødal.

– Vi stusser på at denne funksjonen ikke har vært prioritert før omleggingen til dab. Hvor ansvaret ligger, vet vi ikke. Men det burde vært et krav til adapterne som selges til norske bileiere at de kan ta inn trafikkmeldinger, fortsetter han.

NRK har opprettet en egen radiokanal for trafikkmeldinger, kalt NRK Trafikk.

– Det er en halvveis løsning å be et stort antall brukere skifte radiokanal for å få med seg viktige meldinger, mener Nils Sødal.

(©NTB)