Mor dømt til ti måneders fengsel for å ha mishandlet sønnen

Det var gutten selv som fortalte at moren i en femårsperiode nesten daglig slo ham, blant annet med kjøkkenredskaper, belter og hendene, samt bandt ham på hender og føtter og stengte ham inne på et rom. Hun tok også ved flere anledninger kvelertak på gutten, ifølge dommen.

Ved et tilfelle slo moren ham så hardt at kjøkkensleiva hun brukte knakk, skriver Haugaland tingrett.

Mishandlingen skjedde når moren ville disiplinere gutten, og ble oppdaget da en medelev av ham kontaktet en lærer. Gutten var da ni år gammel, ifølge Haugesunds Avis.

Den 39 år gamle kvinnen, som kom til Norge fra et afrikansk land på 1990-tallet, er gift med en norsk, jevnaldrende mann. Hun er nå dømt til ti måneders fengsel for mishandling, mens stefaren er dømt til et halvt års fengsel for å ha deltatt i mishandlingen, men på en mindre omfattende måte enn moren, og for psykisk medvirkning til volden.

Det tok imidlertid hele tre år fra saken ble avdekket, til den ble brakt inn for retten. Derfor har domstolen sett seg nødt til å gi kvinnen og stefaren "betydelig reduksjon i straffen". "Den lange saksbehandlingstiden skyldes i all hovedsak sendrektighet hos politiet og tingrettens lange saksbehandlingstid", skriver tingretten.

De to er også dømt til å betale gutten til sammen 100.000 kroner i oppreisning.

Begge nekter straffskyld.

(©NTB)