Avinor planlegger nye terminal på Gardermoen

Avinor varsler nå en utvidelse for rundt fire milliarder kroner for å kunne møte en ventet vekst i langdistanseflyginger fra Gardermoen. En ny utenlandsterminal kan stå ferdig i 2021, skriver Dagens Næringsliv en måneds tid før den offisielle åpningen av nye Oslo lufthavn (OSL).

Flyselskapene, med Norwegian i spissen, har varslet store utvidelser innen langdistanse fra Oslo til andre kontinenter, og det kan fremskynde planene for utvidelse av non-Schengen-området på den gamle utenlandspiren. Etter det DN erfarer, vil en slik utvidelse koste mellom tre og fire milliarder kroner.

– SAS og Norwegian er våre to største kunder, og det er viktig for oss å legge til rette for god infrastruktur i fremtiden. Vi har laget en forretningsplan basert på etterspørselen både fra norske og utenlandske selskaper, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas.

