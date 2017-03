8. mars: Kamp mot vold, undertrykking og intimkirurgi 

I Oslo vil kamp mot vold og voldtekter – og for rettssikkerhet for kvinner – være hovedparolen kvinnedagen. I Bergen, Trondheim, Drammen og Arendal trekker man fram kampen mot all kvinneundertrykking som det viktigste budskapet, viser oversikten som er lagt ut på Kvinnefronten.

Likestilt helse

Tromsø og Stavanger skiller seg litt ut med sine hovedparoler som henholdsvis "Kvinner i hele verden krever selvbestemt abort" og "Kvinneliv er like viktig – likestilling i det medisinske systemet".

Blant de 20 parolene som ble vedtatt etter debatt og votering i Oslo i februar, finner man blant annet paroler som oppfordrer til beskyttelse av likestillingsloven, kamp for likelønn og 6-timersdag, og internasjonale solidaritetssaker.

Hanne Størset, pressekontakt i arbeidsutvalget i 8. mars-komiteen, opplyste at det var flere som møtte opp på møtet 9. februar enn noe år hun kan huske siden hun ble med første gang på 90-tallet.

– Det møtte opp mange flere enn det var plass til, men vi fikk dyttet alle inn. Det var god stemning i salen, og det ble argumentert på saklig og godt vis, både for og mot paroler, opplyste Størset til NTB etter møtet.

Underlivskirurgi

En parole som sikkert vil få noe oppmerksomhet i toget i Oslo lyder" La fitta flagre fritt – nei til kosmetisk intimkirurgi". Men selv om ordvalget er noe humoristisk, er det stort alvor bak – og saken støttes av paroler flere andre steder. I Tromsø blir intimkirurgi trukket fram som kjønnslemlestelse.

Andre paroler lyder: "Feminisme er grenseløs – vern til kvinner på flukt" og "Styrk minoritetskvinners mulighet til lønnet arbeid – nei til ubetalte praksisplasser". Dessuten "Krav om faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag". Flere støtter også kjønnsmangfold.

(©NTB)