Trude Drevland refser pressen

Trude Drevland, som ble siktet for korrupsjon i den såkalte cruise-saken, mener at pressen gikk over en grense det snaut halvannet året saken var under etterforskning, ifølge VG. Den ble til slutt henlagt, og Drevland renvasket.

– Er det slik at presse og medier ikke vet, eller vil forstå, eller ikke ønsker å forstå når de skal stoppe, spurte Trude Drevland fra talerstolen under den kristenkonservative konferansen Oslo symposium.

– Jeg har i denne dramatiske tiden som jeg har opplevd blitt fortalt at det i store redaksjoner er helt vanlig at det kontinuerlig utvikles konspirasjonsteorier, som det over lang tid forsøksvis jobbes med, etter relativt uortodokse metoder.

Hun understreket at en fri og uavhengig presse er viktig i et demokrati.

– De skal rapportere om uregelmessigheter og overtramp i samfunnet, men det blir feil, alvorlig feil, når pressen overhodet ikke finner balansen, ikke kjenner sine grenser, og tror at dette samfunnsoppdraget gir lov til å gjøre hva som helst, hvor lenge som helst, når som helst, mot hvem som helst, sier Drevland.

(©NTB)