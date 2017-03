VG: Toska tilbake på åpen soning

Toska ble ifølge VG nylig flyttet til avdeling D i Bergen fengsel. Dette er en åpen avdeling med lavere sikkerhetstiltak. Avdelingen ønsker ikke å kommentere saken overfor avisa og viser til taushetsplikten.

Med det mildere soningsregimet har Toska blant annet fått flere permisjoner, noe han har brukt til studier og korte turer til familien i Oslo, ifølge VG.

Det var en forklaring i retten fra Metkel Betew som gjorde at påtalemyndigheten ble klar over at Toska og Betew hadde møttes på en restaurant ved Jernbanetorget i Oslo. Dette førte til at Toska blir overført til lukket fengsel.

For Betew medvirket møtet til at påtalemyndigheten vil ha ham tilbake på soning av forvaringsdommen. I vilkårene for prøveløslatelsen heter det at Betew ikke skal ha kontakt med kriminelle miljøer, blant dem andre Nokas-dømte. Oslo tingrett kom i juni i fjor fram til at Betew skal tilbake i forvaring. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble nylig utsatt fordi Betew er syk, opplyste forsvarer Marius Dietrichson til NTB.

Toska og Betew var blant de 15 som ble dømt for å ha vært med på eller medvirket til ranet av tellesentralen til Norsk Kontantservice i Stavanger i april 2004. Toska ble regnet som hovedmann og fikk 18 års fengsel, mens Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år.

(©NTB)