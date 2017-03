Universitetet i Oslo nekter å aldersteste asylsøkere

Det bekrefter prorektor Ragnhild Hennum til Universitas.

Universitet har tjent gode penger på undersøkelsene og i 2016 betalte Utlendingsdirektoratet (UDI) nesten 14 millioner kroner av for testene, ifølge dokumenter Universitas har fått innsyn i. I 2015 og 2016 testet Det odontologiske fakultet alderen til sammen 3.501 asylsøkere. Fakultetet vil fullføre kontrakten med UDI, som løper ut i slutten av mars, men vil ikke levere et nytt anbud.

De siste årene har praksisen vært at Odontologisk fakultet har tatt røntgenbilder av tennene til asylsøkerne, mens et privat firma har tatt røntgenbilder av hånd og håndrot. Resultatene ble sammenstilt av en erfaren barnelege gjennom firmaet Barnesak

Metodesvakhet

Legeforeningens råd for legeetikk konkluderte i desember med at praksisen firmaet til Barnesak AS, som vurderte testresultatene fra UiO, var i strid med etiske regler for leger.

– Som fagperson mener jeg, i likhet med Legeforeningen, at det er svært kritikkverdig og uetisk å bruke metoder som er beheftet med så stor grad av metodesvakhet og så store standardavvik. Dette gjelder i høyeste grad når konsekvensene for dem som blir underlagt disse undersøkelsene er så store som de er, sier barnelege Ellen Annexstad til Universitas.

Fire av ti over 20

I år hadde Utlendingsdirektoratet planlagt å overlate ansvaret for alderstestene til det rettsmedisinske fagmiljøet i Norge. Rettsmedisinsk institutt (RMI) har til nå ligget under Folkehelseinstituttet, men ble ved årsskiftet overført til Oslo universitetssykehus.

Hva som skjer med alderstestene nå, er ikke avklart.

I Norge ble alderstestene gjenopptatt rundt 2005 etter reaksjoner på at voksne bodde sammen med barn på mottak ment for mindreårige.

Over 40 prosent av aldersundersøkelsene som ble gjennomført i fjor hadde som resultat at søkeren var 20 år eller eldre. UDI har operert med en sikkerhetsmargin på to år, slik at asylsøkere som har fylt 20 normalt sett ikke får opphold som barn, noe som ville utløst en rekke rettigheter voksne asylsøkere ikke har.

RMI foretar for tiden en metodegjennomgang av testene, og anbefaler ikke at tannundersøkelsen videreføres på grunn av manglende vitenskapelig belegg.

