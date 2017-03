Tungvekterne sank, trakk med seg børsen

Bare oljeselskapet Aker BP, hovedindeksens niende største selskap, klarte så vidt å kare seg over 0-streken, med en kursøkning på 0,14 prosent. De ni andre på indeksens topp 10-liste over de største selskapene avsluttet børsuka med røde tall, blant dem Statoil (-1,0), DNB (-0,4) og Telenor (-1,6).

Dagligvarekjeden Europris var desidert mest omsatt fredag, etter at hovedeieren Nordic Capital solgte alle sine aksjer i selskapet. Kursen falt med 0,8 prosent til 37,3 kroner. Nordic Capital har solgt 54,6 millioner aksjer, 32,7 prosent av selskapet, til 35 kroner aksjen.

John Fredriksens Marine Harvest, det nest mest omsatte selskapet, falt med 4 prosent.

I Paris steg CAC 40-indeksen 0,7 prosent, mens 100 i London og DAX 30 i Frankfurt var ned henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent.

Prisen på nordsjøolje stiger noe, og den ble fredag ettermiddag omsatt for 55,6 dollar fatet. Amerikansk lettolje selges for 53,2 dollar per fat.

