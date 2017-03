TGS avviser forelegg fra Økokrim

Økokrim opplyser at E & P Holding AS og TGS Nopec Geophysical Company ASA er ilagt forelegg for henholdsvis grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik på 85 millioner kroner hver.

Også to menn som hadde ledende stillinger i selskapene er tiltalt for grovt skattesvik og medvirkning til dette. "Skattesviket er ifølge tiltalen på vel 291 millioner kroner og knytter seg til misbruk av den statlige leterefusjonsordningen", skriver Økokrim i en pressemelding.

TGS opplyser at de bestrider grunnlaget for forelegget og Økokrims anklager.

"Salget av seismiske data og tjenester til Skeie Energy var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspriser. TGS vil avvise forelegget og legger til grunn at en domstolsbehandling vil vise at selskapet ikke gjorde noe galt og opptrådte aktsomt i forbindelse med transaksjonene.", skriver selskapet i en pressemelding.

Saken dreier seg om en omfattende avtale mellom EPH og TGS. Økokrim mener ifølge at avtalens mål kun var å oppnå refusjon fra staten.

"Kjøpet av seismikk mv. ble lagt opp slik at Skeie Energy as ikke selv skulle ha noen kostnad knyttet til det å bli eier av seismikk, og/eller kjøpet av seismikk mv. ble ikke inngått for å skape fremtidige inntekter", lyder det ifølge Dagens Næringsliv i tiltalen.

