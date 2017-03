Offisielt fra statsråd

Utnevnelser m.m.

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Jon Georg Dale som settestatsråd for statsråd Siv Jensen ved behandling av saker der Silver Pensjonsforsikring AS er part eller har en partslignende interesse, og der Jensen på grunn av sin tilknytning til Gro Myking anses inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.

Utenriksdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Tone Elisabeth Bækkevold Allers til ambassadør i Amman, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Gunn Jorid Roset til ambassadør i Kuala Lumpur, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av generalkonsul Øyvind Stokke til ambassadør i Riyadh, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av underdirektør Marianne Rafn Skuse til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Sunniva Tofte til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av tingrettsdommer Kjetil Myhrvold, konstituert avdelingsleder Marianne Bergflødt og tingrettsdommer Karstein Rye til avdelingsleder ved Bergen tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt til tingrettsdommer ved Sunnmøre tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftedommerfullmektig Ole Jakob Skovli til jordskiftedommer ved Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett og Glåmdal jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av fylkeskartsjef Arne Olav Berg til jordskifterettsleder ved Nord-Troms jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av senioringeniør Magne Geir Verlo til jordskiftedommer ved Indre Sogn jordskifterett og Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av avdelingsingeniør Bjørn Inge Taklo til jordskiftedommer ved Sunnmøre jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av grunnerverver Linn Haugseth Kind som jordskiftedommer ved Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett og Nord-Gudbrandsdal jordskifterett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Benedicte Aas som tingrettsdommer ved Fosen tingrett, med tiltredelse fra 3. mars 2017 og med varighet til og med 14. august 2018.

