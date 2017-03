Nytt Behn-maleri: "Oh, those royals"

På utstillingen ved navn Kabal er det dyreste bildet Ari Behns "100 strokes before I go", med påskriften "Oh those royals", ifølge Drammens Tidende. Det kan bli ditt for 95.000 kroner. I så fall får du en armamputert prinsesse med diadem, mange bein og en sterkt grønn, utringet kjole med blått ordensbånd på veggen.

Et annet, litt melankolsk bilde har fått tittelen "Litt konge", og det koster 45.000 kroner.

Pop-up-utstillingen på Galleri Oddvar Olsen i Drammen varer i to dager før den skal videre til Ås og Tønsberg, ifølge avisa.

– Jeg liker å ha mange baller i luften, og jager på videre. Den siste tiden har jeg viet mer tid til kunsten som preges av den situasjonen jeg befinner meg i, sier Behn i en pressemelding, ifølge DT.

Behn var rask med å legge ut nye malerier i sosiale medier da han ble separert fra Märtha Louise i august. Det vites ikke om noen av disse bildende er representert på utstillingen.

Ari Behn, som først og fremst er kjent som forfatter, debuterte som kunstutstiller påsken 2013 på Dr. Holms Hotell på Geilo. Senere har han hatt flere utstillinger. Han har dessuten designet et servise som fikk navnet "Peacock", og vasen "Hjerte".

