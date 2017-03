Ny ulvejakt får Venstre til å glefse

– Jeg har fått vite at Vidar Helgesen i dag har kalt inn til en pressekonferanse hvor han vil foreslå å endre naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv. Det har Venstre ikke tenkt å la ham gjøre, framholder partiets nestleder Ola Elvestuen.

I et krast innlegg på egne Facebook-sider slår Elvestuen fast at Venstre "ikke kan godta" at flere ulver skytes. Hvordan partiet vil håndtere saken framover og hva slags konsekvenser den kan få for det borgerlige samarbeidet, sier innlegget lite om.

– Regjeringen kan ikke gå på tvers av samarbeidsavtalen og endre naturmangfoldsloven når Venstre sier nei, skriver Elvestuen, som ved 12-tiden fredag ennå ikke hadde besvart NTBs henvendelser om saken.

Får støtte

Etter det NTB erfarer, vil miljøminister Vidar Helgesen (H) på en pressekonferanse senere i dag presentere innholdet i regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldsloven. Endringene åpner kort sagt for økt lisensfelling av ulv i ulvesonen.

Ifølge VG støttes regjeringspartienes forslag til lovendringer av KrF og Arbeiderpartiet. På pressekonferansen vil Helgesen bli spurt om de kraftige protestene fra det andre samarbeidspartiet Venstre.

Høyre-statsråden har vært under kraftig skyts – også fra sine egne – etter at han like før jul reduserte antallet ulv som kan lisensfelles fra 42, som rovviltnemndene anbefalte, til 15 dyr – samtlige utenfor ulvesonen.

På høring

Regjeringen sendte et forslag om endringer i naturmangfoldsloven ut på ekspresshøring i februar. Miljøministeren sa den gang at han trodde forslaget ville bli godt tatt imot av "de fleste parter".

– Forslaget består i at vi tar inn tekst fra Bernkonvensjonen i naturmangfoldsloven. Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen. En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sa Helgesen til NTB 22. februar.

Konkret ble det foreslått å innlemme samme hjemmel som en som ble lagt til grunn i en dom i Sverige i fjor. Der ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden, men Helgesen ville ikke si hva et "begrenset antall" innebærer i norsk sammenheng.

Protesterer

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre heter det i punkt 4e at "naturmangfoldsloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås".

Venstres Ola Elvestuen mener de fire partiene som står bak ulveforliket, Høyre, Frp, Ap og KrF, er å klandre for det høye konfliktnivået om ulvesaken.

– Om Stortinget hadde åpnet for å ha noen flere ulver i Norge, ville det også vært fornuftig med en noe mer aktiv forvaltning.

– I stedet for å vedta en ansvarlig ulvepolitikk, gikk de fire partiene inn for å skyte et stort antall av de ulvene vi har i Norge i dag. Det er bare naturmangfoldsloven som stopper dem. Og naturmangfoldsloven, den ligger fast, fortsetter Elvestuen.

Også Miljøpartiet De Grønne protesterer. Nasjonal talsperson Rasmus Hansson sier regjeringen setter en utrydningstruet dyreart i spill. Han mener Venstre bør trekke seg fra samarbeidet med regjeringspartiene.