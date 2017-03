Nigeriabåt-tiltalt hevder statsråder visste om salget til Nigeria

I retten torsdag hevdet den tidligere orlogskapteinen Bjørn Stavrum at både tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), i tillegg til 13 navngitte topper i forsvaret og Forsvarsdepartementet, visste om salgsprosessen og hvor båtene var på vei, skriver Dagbladet.

–Ingen skal komme og si at ikke forsvaret var klar over hva som foregikk, sier Stavrum, som i retten fortalte at salget ble informert om i månedlige koordineringsmøter.

Støre ønsker ikke å kommentere en pågående rettssak. Ifølge avisen kom det ikke fram dokumentasjon som tydet på at han var kjent med at båtene skulle til Nigeria, da han ble spurt om saken i Stortinget. Eide avviser påstanden og sier han definitivt ikke ble orientert om at båtene skulle til Nigeria.

Økokrim mener Stavrum har korrupte forbindelser til det britiske selskapet CAS Global. Forsvaret hevdet lenge at de solgte båtene til et britisk selskap, men Stavrum er tiltalt for å ha forledet Utenriksdepartementet med denne informasjonen. Stavrum vedgår å ha gjort feil, men nekter for å ha begått korrupsjon, underslag og økonomisk utroskap. Det er satt av fem uker til saken i Oslo tingrett.

