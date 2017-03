Listhaug vil innføre plikt til å melde fra om unge i tvangsekteskap

I regjeringens nye handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, som legges fram neste uke, går innvandrings- og integreringsdepartementet inn for å vurdere avvergingsplikt for personer som er kjent med at unge kan bli utsatt for tvangsekteskap, skriver Dagbladet.

– Voksne som er kjent med eller mistenker misbruk av barn har en avvergingsplikt. Dette betyr at voksne som vet om tilfeller skal varsle om dette, ellers risikerer de straff, sier innvandrings- og integreringsministeren til avisen. Nå ønsker hun å utvide denne plikten.

– Vi vil vurdere avvergingsplikt også for personer som er kjent med at unge kan bli utsatt for tvangsekteskap, sier Listhaug. Hun viser til at mange av tvangsekteskapene er religiøst godkjent og ikke fanget opp av dagens lovverk.

– De er med andre ord ikke gift i henhold til det norske lovverket, men er likevel gift etter deres kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent. Nå skal vi se på måter å stramme til regelverket, slik at det også blir kriminelt å tvangsgifte jenter i religiøst godkjente ekteskap. De som gjør dette mot jentene skal straffes, understreker hun.

Sylvi Listhaug går ut i mammapermisjon etter endt arbeidsdag fredag. Den nye handlingsplanen som blir lagt fram på kvinnedagen 8. mars vil derfor presenteres av finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H).

