Forlik mellom Ryanair og oppsagte Alessandra Cocca

Forliket innebærer et beløp tilsvarende tre årslønner, ifølge fagforeningens advokat, Christen Horn Johannessen.

– Etter to klare rettsavgjørelser var vi nå klare for å få avgjort spørsmålet om hvorvidt Ryanairs oppsigelse av Cocca var usaklig. Etter forhandlinger har imidlertid Ryanair, sammen med CrewLink, valgt å betale Cocca et beløp på 570.000 kroner, sier Parat-advokaten.

Årslønnen var ifølge fagforeningen 175.000 kroner i året.

For norsk rett

Parat har ført saken for retten på vegne av den italienske kabinansatte. Norske domstoler har avgjort at saken skulle føres for norsk, ikke irsk rett, og også etter norske lover. Nå løses den imidlertid utenom rettssystemet.

– Cocca har stått støtt i denne saken som nå har vart i fire år. Jeg er glad for at både Ryanair og CrewLink har strukket seg så langt for å bøte på den urett hun har vært utsatt for. Parat og norske arbeidstakere har mye å takke henne for. Nå når de store prinsipielle spørsmålene i saken allerede var avgjort i hennes favør, var det med dette forliket all grunn til å avslutte den fire år lange tvisten, sier advokat Christen Horn Johannessen.

– Kan ikke løpe fra forpliktelsene

Parat-nestleder Vegard Einan kaller saken en seier for alle norske arbeidstakere.

– En rekke bransjer, med luftfart i spissen, er i ferd med å bli internasjonalisert. På flere områder er fri flyt av kapital og arbeidskraft positivt, men vår oppgave som en sterk fagforening er å ivareta rettigheter til arbeidstakere som jobber i Norge. Denne saken har gitt oss de nødvendige bekreftelser på at internasjonale selskaper som ønsker å operere i Norge, ikke kan løpe fra sine forpliktelser, slik Ryanair har forsøkt i denne saken, sier Einan.