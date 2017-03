Donald Trump nominert til Nobels fredspris

Dette er andre året på rad at Donald Trump er nominert til fredsprisen. Ifølge direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Kristian Berg Harpviken, er det samme person som har nominert ham to år på rad, ifølge Nettavisen.

– Jeg vet dette fordi jeg spekulerer på noen prisvinnere, og da er det en del folk som bekrefter sine nominasjoner til meg. De fleste som gjør dette, er komfortable med at jeg er åpen om hvem som nominerer, men denne personen ønsker å være anonym. Jeg kan si at det er en amerikaner, sier Harpviken.

Til sammen 318 personer og organisasjoner er blitt nominert til Nobels fredspris for 2017, opplyste Nobelkomiteen torsdag.

Vedkommende som nominerte Trump, vektla i sin begrunnelse i fjor at Trump må bli anerkjent for sin «fred via styrke-ideologi».

