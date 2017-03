Boligprisene fortsetter å stige

Eiendom Norge presenterte fredag boligprisstatistikken for februar. Tallene viser at boligprisene nå er 13 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– 2017 har som forventet startet med en solid vekst i boligprisene, og særlig Oslo har hatt en sterk oppgang i februar med 1,6 prosent. Likevel har året så langt hatt en mer moderat pristrend enn det vi hadde i store deler av fjoråret. Vi forventer at denne utviklingen vil vedvare i månedene som kommer, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.