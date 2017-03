Barnevernet brøt loven da dømt overgriper fikk flytte inn hos småbarnsfamilie

En av fylkesmennene i Norge iverksatte gransking av saken i august, og konklusjonen er at kommunens barnevernstjeneste sto bak en rekke kritikkverdige forhold og fire lovbrudd, skriver Aftenposten.

Barnevernslederen i kommunen beklager saken på det sterkeste.

Den pedofile mannen begikk grove seksuelle overgrep mot stedatteren i to år etter at barnevernet i 2012 baserte seg på en vurdering fra en psykolog som ga grønt lys for at mannen kunne flytte inn.

– Jeg anså det lite sannsynlig at han ville begå incest ut fra situasjonen slik den var. Men han har altså greid å bløffe alle sammen. Det beklager jeg på det sterkeste, sa han i et intervju med avisen i november.

Moren til jenta fikk ikke vite at samboeren var tidligere straffedømt for seksuelle overgrep mot barn. Overgrepene mot datteren ble avslørt i 2014, da var jenta sju år.

Mannen ble nylig dømt til 17 års forvaring i Borgarting lagmannsrett. Saken ble anket til Høyesterett, som behandlet straffeutmålingen denne uken. Dommen er foreløpig ikke avsagt.

(©NTB)