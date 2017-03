Ap positiv til ulveforslag – hvis bestanden går ned 

Han er positiv til en lovendring, på én betingelse, melder NRK.

– Hvis det bidrar til at vi nå får tatt ut flere ulver og til at bestanden går betydelig ned, så er jeg positiv. Hvis det bare er et spill for galleriet, så vil man rask avsløre seg ved at man ikke får felle ulv til våren, sier stortingsrepresentanten.

Miljøminister Vidar Helgesen (H) foreslo fredag en endring av naturmangfoldsloven slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.

(©NTB)