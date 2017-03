Amedia fikk flere abonnenter, men svakere resultat

Omsetningen i fjor falt til 3,77 milliarder kroner, ned fra 4,15 milliarder i 2015. Annonseinntektene falt med 16 prosent eller 257 millioner kroner i 2016, og både papirannonseringen og den digitale annonseringen går tilbake. Resultatet før skatt falt fra 267 millioner kroner i 2015 til 123 millioner i fjor. Likevel ser konsernsjef Are Stokstad lyst på situasjonen. I 2016 ble nemlig tolv års sammenhengende negativ opplagsutvikling snudd til pluss.

– Vår digitale innholdsstrategi er en suksess. Amedia leverer solide resultater som sikrer våre lokalaviser stor konkurransekraft. 2016 markerer et historisk trendskifte ved at mediehusenes brukerinntekter for første gang er større enn annonseinntektene, sier Stokstad.

Konsernets aviser økte antall heldigitale abonnenter med 134 prosent og antall betalende kunder totalt med 6,3 prosent. Per 1. mars hadde Amedia 495.000 betalende kunder, 31.000 flere enn ett år tidligere. Antall rent digitale abonnenter er 128 000 og utgjør 26 prosent av konsernets kundemasse.

– Annonsemarkedet var krevende i 2016. Derfor tar vi offensive grep for å øke lokalavisenes attraktivitet i annonsemarkedet. Gjennom bruk av Googles teknologi vil vi etter påske tilby langt høyere kvalitet på målgruppesalg og skreddersydde annonseprodukter. Vi forventer derfor betydelig vekst innenfor programmatisk annonsesalg fremover, sier Stokstad.

Amedia gir ut 65 lokal- og distriktsaviser, nettaviser og andre publikasjoner. Konsernet ble i april i fjor overtatt av Sparebankstiftelsen DNB, som eier avishuset gjennom en stiftelse.

