55-åring tilstår å ha drept overgrepssiktet medfange

– Han erkjenner de faktiske forhold, men har så langt ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, til NTB.

Erkjennelsen kom fredag kveld etter et flere timer langt avhør. Ihlebæk understreker at det aktuelle avhøret skal renskrives, gjennomgås og godkjennes i løpet av helga. Han vil ikke gi flere kommentarer om hva den 55 år gamle polsknorske mannen har sagt til politiet om eventuelt motiv og foranledning for handlingen.

– Da vil vi sannsynligvis kalle inn til pressekonferanse tirsdag ettermiddag, sier Ihlebæk.

Ble sett av vitner

Den 55 år gamle polsknorske mannen ble kjent med medfangen inne i Ringerike fengsel. De kjente hverandre ikke fra før, har han opplyst til politiet, ifølge NRK.

Den siktede ble av vitner i fengselet observert stående over den 58 år gamle medfangen med en «blodig stikkgjenstand» etter drapet. 55-åringen samtykket til varetektsfengsling tirsdag denne uka og sitter nå under de strengeste varetektsrestriksjonene som loven tillater: brev-, besøks- og medieforbud og full isolasjon de første to ukene.

Siktede soner en 17 og et halvt år lang dom for et overlagt drap i Oslo i 2014.

Dømt for overgrep

Offeret i den nye saken er en mann som tidligere er dømt sju ganger for seksuelle overgrep mot unge gutter, og som satt i varetekt på Ringerike i påvente av at nok en overgrepssak skulle komme opp for retten. Han hadde tidligere ytret frykt for sin egen sikkerhet i fengselet, og ble overført til sikkerhetsavdelingen på Ringerike fengsel fordi han hadde blitt truet av andre innsatte, ifølge Aftenposten.

Angrepet skjedde sist lørdag klokken 13.14. Kort tid etter ble det klart at personen som ble angrepet, var død, ifølge politiet i Nordre Buskerud.

Avdødes forsvarer, advokat John Arild Aasen, har bedt politiet undersøke om drapet var et bestillingsdrap, med henvisning til de mange fornærmede i 58-åringens lange historie som overgriper. Advokat Ihlebæk derimot, avviser at det finnes noen holdepunkter for å spekulere i at drapet var et bestillingsverk.

