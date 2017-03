Transport-billionen imponerer ikke opposisjonen

– Nå må vi få hele transportplanen til Stortinget, slik at vi også får svar på hvilke prosjekter som Høyre, Frp og støttepartiene ikke prioriterer og hva som er skjøvet ut i tid, sier Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen.

Han hevder det er bred enighet om det meste som regjeringen og samarbeidspartiene har lekket de siste dagene, men savner svar på konkrete spørsmål om finansiering og ferdigstilling av flere prosjekter.

1.000 milliarder

De fire partilederne på borgerlig side trommet sammen til pressekonferanse om hovedtrekkene i den nye nasjonale transportplanen på Oslo S torsdag. Men det aller meste av det de la fram, var kjent gjennom pressen fra før.

Planen har en ramme på 928,7 milliarder kroner – eller om lag 1.000 milliarder som statsministeren uttrykte det. Det er vesentlig mer enn den forrige transportplanen til rundt 500 millioner. Men der den forrige var ment for en periode på ti år, strekker den nye seg over tolv.

Ellers bekreftet de fire at penger til en ny jernbanetunnel under Oslo ligger inne i planen, slik TV 2 allerede meldte mandag. Etter det NTB forstår settes det av om lag 16 milliarder i planperioden, men når spaden går i jorda, er uklart. Selve dokumentet vil først bli presentert nærmere påske.

– Det er viktigere når den står klar enn når byggearbeidet begynner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han sier tunnelen tidligst kan være ferdig i 2032.

– Historisk satsing

Statsminister Erna Solberg (H) mener transportplanen en historisk satsing på jernbane og kollektivtrafikk. KrF-leder Knut Arild Hareide slo på pressekonferansen fast at det for første gang siden krigen bygges jernbane i "jomfruelig terreng", mens Frp-leder Siv Jensen anførte at "bilpartiet Frp er blitt veldig glad i jernbanen".

Venstre-leder Trine Skei Grande sammenlignet jernbanepakken med byggingen av Bergensbanen.

– Da beslutningen om å bygge Bergensbanen ble tatt i 1894 hadde Venstre rent flertall. Vi er ikke like store nå, men vi er like stolte, sa hun.

Av transportbillionen skal over 400 milliarder penses inn på jernbane alene. Men hvor mye av pengene som settes av i neste stortingsperiode, kunne ingen svare på torsdag.

Kritisk

– Når de ikke kan svare på når Oslotunnelen skal bygges, skyver de i realiteten på intercity-utbyggingen. Det er dårlige nyheter for folk i Halden, Skien, Hamar og Lillehammer, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

Grande avviser kritikken fra SV og sier tunnelen må bygges først, men Holmås mener det eneste som i realiteten betyr noe, er hva som ligger inne av midler i neste stortingsperiode.

– Alle løfter om at det kommer noe før 2030, er ikke verdt papiret det er skrevet på, sier han.

Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson er på samme linje.

– Det skal bygges motorveier nå, mens togsatsingen kommer langt fram i tid. Den er redusert til luftige og høyst usikre drømmer, sier han.

