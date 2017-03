Siktet 41-åring skjøt to skudd – kan bli løslatt

Mannen har forklart at det gikk flere minutter mellom skuddene, skriver Nordlys. Jegeren er siktet for uaktsomt drap og har i avhør erkjent at han skjøt mot Mads Håvard Larsen som døde av skadene. Både Larsen og 41-åringen beskrives som kamerater og lidenskapelige jegere.

Siktede var torsdag ettermiddag fortsatt i politiets varetekt, men kan bli løslatt etter at den foreløpige obduksjonsrapporten er klar.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten vil klargjøre mer rundt dødsårsaken. Dette må deretter vurderes opp mot forklaringen som siktede har gitt, og annen informasjon vi har i saken. Vi kan derfor ikke med sikkerhet si at han vil bli løslatt i dag, sier regionlensmann Andreas Nilsen til Nordlys.

41-åringen har forklart at det hele var en ulykke. Da han skulle felle en rev, traff han Larsen med et rifleskudd.

– Det var ingen vitner. Kun siktede og avdøde befant seg på stedet i det aktuelle tidsrommet, sier Nilsen.

Politiet fikk melding om at en mann var skutt i en jaktulykke inne på området til avfallsanlegget på Stormoen i Balsfjord kommune klokken 19.14 tirsdag.

Den siktede 41-åringen varslet selv politiet om saken, og 26-åringen ble konstatert død da ambulansefolkene kom fram. Mads Håvard Larsen er sønnen til Balsfjord-ordfører Gunda Johansen.

