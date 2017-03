Oslo Børs med snartur over 700 poeng

Det var første gang på én måned at hovedindeksen var over 700 poeng.

Subsea 7 var dagens noe uvanlige omsetningsvinner, og aksjer for nærmere 1,2 milliarder kroner skiftet eiere. Oljeserviceselskapet kunne torsdag melde om et resultat før skatt på minus 26 millioner dollar i fjorårets siste kvartal. Samtidig kom nyheten om et ekstraordinært utbytte på til sammen drøyt 200 millioner dollar – over 1,6 milliarder kroner, melder E24. Aksjeverden steg 5,5 prosent.

Statoil (-0,2) var den eneste blant de mest omsatte aksjene som faller. Oppover går det for blant andre Marine Harvest (+0,6), Norsk Hydro (+0,7), Telenor (+0,3), DNB (+0,5), Yara (+1,1) og Orkla (+0,5). Den store taperen var DNO, med et fall på 6,4 prosent

I Paris hadde CAC 40-indeksen en oppgang på marginale 0,01 prosent, mens FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt falt henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent.

Prisen på nordsjøolje gikk noe ned, og den ble torsdag ettermiddag omsatt for 55,47 dollar fatet.

