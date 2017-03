Oslo Børs igjen over 700 poeng

Ved 12-tiden torsdag lå indeksen på 700,93 poeng, en vekst på 0,6 prosent.

Subsea 7 er dagens soleklare vinner med en økning på 9,5 prosent. Selskapet er også mest omsatt, noe som ikke er vanlig. Omsetningen etter tre timer er på nesten 800 millioner, fire ganger så mye som Statoil på andreplass. Veksten skyldes en kvartalsrapport som ble godt mottatt i markedet. Norsk Hydro øker 1,2 prosent og Storebrand 1,5 prosent.

Taperen torsdag er DNO som faller 3,7 prosent.

De viktigste europeiske børsene sto alle i praksis på stedet hvil. Det største utslaget var på CAC 40 i Paris som øker 0,1 prosent.

Oljeprisen faller noe fra onsdag. Et fat nordsjøolje blir omsatt for 55,8 dollar på spotmarkedet, mens amerikansk lettolje gikk for 53,4 dollar fatet, et fall på rundt en halv dollar.

(©NTB)