Nok en pris til Vigdis Hjorth

Norsk kritikerlag delte torsdag ut litteraturkritikerprisene for bokåret 2016. Den såkalte kort-kort romanen "Arv og miljø" fikk veldig god mottakelse av kritikerne i fjor høst. Den skapte også en stor debatt om etikk og virkelighet i litteraturen.

Hjorth har allerede blitt tildelt Bokhandlerprisen for den samme romanen, som er utgitt på Cappelen Damm.

Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne gikk til Marit Paasche for boken "Hannah Ryggen. En fri", utgitt på Pax forlag, mens Tyra Teodora Tronstad fikk prisen for beste barne- og ungdomsbok for "Mørket kommer innenfra" (Aschehoug).

Kritikerprisen for beste oversettelse ble tildelt Kristin Sørsdal for "Historia om det tapte barnet", skrevet av Elena Ferrante og gitt ut på Samlaget.

Prisen som Årets litteraturkritiker ble tildelt journalist og litteraturkritiker Anne Cathrine Straume i NRK.

Prisutdelingen fant sted på Litteraturhuset i Oslo. Prisen er et trykk av Tom Stian Kosmo.

