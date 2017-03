Kvinne kritisk skadd etter voldshendelse i Levanger

Politiet skal holde en pressekonferanse om voldshendelsen i politiets lokaler på Verdal torsdag klokken 13.

Politiet i Trøndelag fikk melding om hendelsen onsdag like før klokken 20. Meldingen gikk ut på at en kvinne var blitt utsatt for vold i Levanger. Kvinnen ble kjørt til sykehuset i Levanger og er ifølge politiet kritisk skadd, men tilstanden er stabil.

Politiet opplyser at kvinnens ektemann er pågrepet og siktet for kroppsskade.

– Politiet går bredt ut. Åstedet er undersøkt av kriminalteknikere, og vi etterforsker med blant annet avhør og rundspørring, opplyser lensmann Anne B. Ulvin i en pressemelding.

