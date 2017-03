Helsetilsynet: 13-åringen i Lommedalen-saken fikk helsehjelpen hun skulle ha

– Vi har nøye gjennomgått alle elementer i behandlingen som er gitt av både spesialist- og kommunehelsetjenesten og ser at de har gjort det man kan forvente at de gjør, med ett unntak, sier Jo Kittelsen, assisterende direktør i Statens helsetilsyn, til NTB.

Unntaket er en fastlege som ble funnet ikke å ha overholdt opplysningsplikten overfor barnevernet og ikke å ha gitt jenta tilstrekkelig oppfølging. Han slipper imidlertid advarsel, fordi tilsynet mener jentas sykdomshistorie og omsorgssituasjon var så kompleks.

Angelica Heggelund, som led av spiseforstyrrelser, døde av avmagring i en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Moren er tiltalt for grov mishandling. Hun skal ha takket nei til helsehjelp til datteren. Rettssaken starter i april.

Mistet tilliten?

I en bok om saken, skrevet av Jon Gangdal, forteller moren hvordan hun mistet tilliten til helsetjenestene. På spørsmål om hvordan dette kunne skje, sier Kittelsen at dette ikke er noe de har gått inn i.

– Vi har bedømt det helsevesenet har gjort i forhold til barnet. Det er det som er vårt mandat. Vår bedømmelse er at helsetjenesten har gjort det den skulle i kontakten med familien, sier hun.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte over saken til tilsynet i mars i fjor. I alt seks instanser ble klaget inn: Bærum kommune (BUP-Vest, avdeling Vinderen), Drammen sykehus (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling), Diakonhjemmet, Oslo Universitetssjukehus (Regional seksjon for spiseforstyrrelser) samt to fastleger i Bærum.

Vedtaket ble gjort kjent torsdag. Helsetilsynet mener det ikke var grunnlag for å gå inn i saken mot Bærum kommunes skolehelsetjeneste.

Barnets perspektiv

Selv om det ikke blir noen reaksjoner mot instanser eller helsepersonell, er det lærdommer å trekke av saken, mener Helsetilsynet.

– Barnets eget perspektiv, hvordan hun selv opplevde sine møter med tjenestene, vet vi lite om, utover at det er dokumentert at hun og hennes mor ikke har ønsket å ta imot alle tilbud hun er gitt eller at tjenestene skulle kommunisere med hverandre, skriver tilsynet.

På spørsmål om helsevesenet kunne gjort mer når moren takket nei til tilbud om hjelp, viser Kittelsen til at virksomhetene har varslet barnevernet som de skulle. Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland har funnet at barnevernet har begått lovbrudd i saken.

Kittelsen sier de ulike helseinstansene har snakket sammen, men mener likevel samarbeidet kan bli bedre, og oppfordrer instansene til å se på hva de kunne gjort annerledes.

– Vi ser i veldig mange andre typer saker at det kan glippe mellom ulike instanser eller nivåer i helsetjenesten, forteller hun.

Kittelsen mener det i dag er et godt regelverk for hver tjeneste, slik som barnevern, kommunehelsetjenesten, spesialister og psykisk helsevern. Det er altså i overgangen fra det ene til det andre at det kan gå galt.

– Vi er glade for at både barneministeren og helseministeren har tatt initiativ til at vi skal få i gang bedre samarbeid mellom helsetjenester og barnevern, sier hun.