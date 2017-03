Cappelen/Jensen-saken: Politiet forklarte seg om uryddig hasjregnskap

– Det er ikke noe ryddig regnskap, men masse lapper, koder, tall og kallenavn, sa politioverbetjenten fra kriminalavdelingen ved Asker og Bærum politidistrikt i retten torsdag, ifølge Dagbladet. Hun viste retten lapper i ulike størrelser og farger, som var del av regnskapet.

Hasjligaen ble dømt for grove narkotikaforbrytelser i Asker og Bærum tingrett i november i fjor.

Ett tonn hasj

Politiet arbeidet med å systematisere regnskapet i desember 2013.

– Vi ransaket da flere adresser og fant regnskapslapper hjemme hos Cappelen, sa Labråten.

I tillegg fant de da og senere lapper hjemme hos flere av dem som de knytter til hasjligaen samt på stedene der hasjen var oppbevart.

U fra lappene mener politiet de kan vise at nettverket via fem partier fra 2011 til 2013 håndterte noe over ett tonn hasj.

– Men legger man Cappelens forklaring til grunn, er det mer, sa etterforskeren og viste til at han selv har forklart at det skal ha vært nær 1,4 tonn hasj.

Aktor, statsadvokat Lars Erik Alfheim, sa at poenget med å belyse regnskapet er å vise at ikke all hasjen ble innført samtidig.

15 til 20 kunder

Politiet har analysert hasjen og fant at Cappelen-ligaen ga de ulike typene forskjellige kallenavn. Forbokstaven signaliserte styrkegraden. I tillegg har de identifisert i alt 34 ulike kallenavn, som de mener representerer kunder i nettverket.

– Vi tror ikke det er 34 kunder, men heller at flere har hatt flere kallenavn, sa hun og la til at de tror det er snakk om 15 til 20 kunder.

Når Labråten er ferdig med sitt vitneprov, er det meningen at kriminalsjef Kjetil Thue ved Asker og Bærum politidistrikt skal innta vitneboksen som den andre av dagens to vitner.

