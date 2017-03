Boliger evakuert i Nordkapp grunnet snø

I alt fem personer er evakuert.

Til avisa iFinnmark opplyser lensmann Magnus Nilsen at de venter uvær i natt.

– Vi har fått store snøfall i løpet av de siste dagene, og det er meldt sterk vind til natta. Vi har derfor bedt beboerne om å ta inn på hotell, sier han.

Det er andre dag på rad området trues av skredfare. Torsdag morgen ble E69 ved Nova i Nordkapp kommune gjenåpnet etter at et snøras gikk natt til torsdag. Det førte til at Nordkapps 3.300 innbyggere noen timer var helt avsperret fra omverdenen.

