655 nye ansatte i politiet – mens direktoratet kutter

Kuttene i Politidirektoratet kommer som en følge av at politidistriktene skal prioriteres. Hovedtrekket er at distriktene får mer penger enn før, mens det kuttes i både særorganer og Politidirektoratet, som har økt kraftig de siste årene, skriver Dagbladet.

– Det er ikke lenger noen vekstambisjon for Politidirektoratet. Nå er vi enige om at politidistriktene må få den ressurstilførselen de nå får, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i forbindelse med det såkalte disponeringsskrivet for norsk politi som ble lagt fram torsdag.

Mer til distriktene

Politidirektoratet ønsker å bruke mer penger på politidistriktene slik at midlene fordeles på en annen måte enn de foregående 15 årene.

– Økonomimodellen vi har brukt før, har gjort at noen distrikter er blitt underfinansiert. Nå får særlig små distrikter mer ressurser enn tidligere, mens andre får mindre, sier Humlegård.

Fellestrekket for distriktene som får mer, er ifølge direktoratet at de har slitt med økonomien over tid, og at de har hatt bemanningsutfordringer.

Mindre til Trøndelag

Politidistriktene Innlandet, Nordland og Møre og Romsdal er blant vinnerne, mens Trøndelag politidistrikt, som er ett av politidistriktene som har hatt best økonomi, får mindre å rutte med.

Leder Carl Marius Michelsen i Norsk Tjenestemannslag Politiet roser prioriteringene som nå gjøres, selv om han synes politidistriktene fortsatt burde fått mer penger.

I rute med bemanningsmål

Ifølge Politidirektoratet skal det ansettes 655 politikvinner- og menn i politidistriktene i 2017. Etaten vil ved utgangen av året være i rute med å nå målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere, heter det i en pressemelding.

Det totale budsjettet i tildelingen er 17 milliarder kroner. Inkludert såkalte frie midler er økningen på 1,6 milliarder kroner fra 2016. Bare 196 millioner kroner er imidlertid til politidistriktenes frie disposisjon – blant annet går 1,28 milliarder kroner til å dekke lønnsøkning, pensjon og ekstrakostnader ved dyrere varer og tjenester, skriver Politiforum.

