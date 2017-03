318 nominert til Nobels fredspris for 2017

Det skriver Nobelkomiteen på sine egne nettsider torsdag. Rekorden ble satt i 2016, da panelet utpekte den colombianske presidenten Juan Manuel Santos som fredsprisvinner for sin rolle i prosessen med å få slutt på en over 50 lang borgerkrig i hjemlandet. Da var det 376 nominerte.

Komiteen offentliggjør ikke hvem de nominerte er, og råder de som nominerer til å gjøre det samme. Likevel hender det at noen offentliggjør hvem de har nominert, og blant årets potensielle fredsprisvinnere er redningsgruppen "De hvite hjelmene" fra Syria, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Nobelstiftelsens statutter regulerer hvem som kan nominere kandidater til fredsprisen. Blant annet omfatter dette medlemmer av nasjonalforsamlinger og regjeringer, samt tidligere prismottakere og styremedlemmer i organisasjoner som tidligere har mottatt prisen.

Nominasjonsfristen for årets pris gikk ut 1. februar. Vinneren av fredsprisen blir offentliggjort i oktober, før tildelingen finner sted i Oslo 10. desember, dagen for Alfred Nobels dødsdato.

Nobelkomiteen er foreløpig uten permanent leder etter at komitéleder Kaci Kullmann Five døde 20. februar. Nestleder Berit Reiss-Andersen fungerer som leder for komiteen fram til neste komitémøte i begynnelsen av mai. De øvrige medlemmene er Inger Marie Ytterhorn, Thorbjørn Jagland, Tone Jørstad og Henrik Syse.

