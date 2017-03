300 mann tilbake på jobb for Island Offshore

Dermed kan rederiet ta fire båter ut av opplag. Det dreier seg om Island Spirit, Island Crusader, Island Crown og Island Endeavour.

– Med dette ser vi at over 300 mann er tilbake i arbeid, og det er lite som gleder meg mer! Å se fartøy gå fra kai – ett etter ett – er en fantastisk følelse etter en slik vinter, sier administrerende direktør Håvard Ulstein i Island Offshore Management AS.

I tillegg har Lundin erklært nok en brønn for det gassdrevne søsterskipet Island Contender. Det gir fartøyet arbeid godt inn i 2017. Også Ocean Intervention III i Angola har fått forlenget kontrakten sin med Oceaneering med to måneder nå på nyåret, og diskusjoner om videre forlengelse er på gang.

I mars starter også mobiliseringen av de to brønnintervensjonsfartøyene Island Wellserver og Island Frontier som har ligget i vinteropplag siden oktober i fjor. De begynner sine 200 kontraktfestede dager for Statoil i april.

(©NTB)