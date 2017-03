27-åring innrømmer vold mot kona i Levanger 

Den siktede 27-årige ektemannen forklarte seg for politiet i et to timer langt avhør torsdag ettermiddag.

Mannens forsvarer, Trond Peder Nilsen, sier til Trønder-Avisa at 27-åringen erkjenner de faktiske forholdene i siktelsen, men at han ikke har tatt stilling til straffskyld.

– Årsaken til dette er at spørsmålet ennå ikke er reist, sier han.

Politiet opplyste på en pressekonferanse i Verdal torsdag ettermiddag at de to er av afrikansk opprinnelse. Den 27 år gamle mannen har vært i Norge i tre år, mens kvinnen kom til Levanger for bare åtte dager siden etter å ha søkt om familiegjenforening, skrev Adresseavisen.

Kritisk tilstand

Ifølge Nilsen skjedde volden etter en kommunikasjon mellom de to ektefellene som utløste et sinneutbrudd.

–Han sier at han tok kvelertak på kona, og at han var utenfor seg selv i denne situasjonen. Han ble så sint at han ikke husker hva som skjedde videre, sier advokaten til Trønder-Avisa.

Klokken 18.00 opplyser politiadvokat Amund Sand at det ikke er noen ny informasjon om kvinnens tilstand, som tidligere torsdag ble betegnet som kritisk, men stabil.

Politiet i Trøndelag fikk melding om hendelsen onsdag like før klokken 20. Meldingen gikk ut på at en kvinne var blitt utsatt for vold i Levanger.

Kroppsskade

Politiet opplyste på en pressekonferanse at kvinnens ektemann ble pågrepet og siktet for kroppsskade.

– Dette er siktelsen per i dag, så får vi vurdere om det er grunnlag for å utvide siktelsen, sa politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt på pressekonferansen.

– Vi jobber ut fra en teori om at han er gjerningsmannen, den videre etterforskningen vil vise om dette er tilfelle og hvorfor dette eventuelt har skjedd, la han til.

Fremstilles for fengsling fredag

Politiet ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å si noe om skadene kvinnen er påført.

– Politiet går bredt ut. Åstedet er undersøkt av kriminalteknikere, og vi etterforsker med blant annet avhør og rundspørring, opplyser lensmann Anne B. Ulvin ved Levanger lensmannskontor i en pressemelding.

Hun forteller at det var mannen selv som ringte og varslet nødetatene, og at kvinnen fikk førstehjelp på stedet. 27-åringen blir fremstilt for varetektsfengsling fredag.

(©NTB)