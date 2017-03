16 år gammel jente tiltalt for å ha spredt sexvideo

I desember i fjor skal jenta ha filmet to 17-åringer som hadde sex på en fest i Vestfold. Hun skal ha sendt videoen til flere personer på Snapchat, noe som førte til at klippet ble spredt til en rekke personer, melder NRK.

Siden de fornærmede i saken er under 18 år, er jenta tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn. 16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.

Jentas forsvarer, advokat Johan Gran, ønsker verken å kommentere saken eller hvordan hans klient stiller seg til tiltalen.

Politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland sier påtalemyndigheten har lagt seg på betinget fengsel i slike saker, men at det er lite rettspraksis på dette området.

– Konsekvensene for de fornærmede kan bli veldig store. Når bilder eller filmer først er spredt, er de i praksis umulige å få bort, sier politiadvokaten.

(©NTB)