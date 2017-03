Solberg advarer mot kortsiktig omstilling i næringslivet

Hun inviterte torsdag topper fra forskning og næringsliv til et møte med en rekke statsråder for å diskutere hvordan satsing på forskning og utdanning kan bidra til grønn omstilling. Fra næringslivet kom oppfordringen om at den offentlig finansierte forskningen bør være mer opptatt av å løse bedriftenes utfordringer, men det vil ikke Solberg gå med på uten videre.

– En del av næringslivet vil bli litt bedre på det de holder på med, men å gjøre de innovative grepene, det som er disruptivt (banebrytende, red.anm.), er kanskje vanskeligere. Vi er nødt til å jobbe tettere sammen, ikke bare respondere på etterspørselen fra næringslivet, sier Solberg til NTB.

Hun mener forskningsinstitusjonene er blitt mye bedre til å se hva de kan bidra med overfor næringslivet.

Økt grunnstøtte?

SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv oppfordret til å øke basisbevilgningen til forskningsinstituttene. Det er ikke statsministeren negativ til.

– Det kan være at instituttsektoren da kan bære litt mer langsiktige utviklingsprosjekter, sier hun.

Hun antyder at eventuelt økt grunnstøtte kan få følge av større styring av forskningens formål, at den skal kunne bidra til næringsutvikling for små og mellomstore bedrifter.

"Grønnsomt"

Statoils bærekraftsdirektør Bjørn Otto Sverdrup traff en streng da han i vanvare lagde nyordet «grønnsomme løsninger» i sin innledning til møtet.

– Det var en god forsnakkelse. Grønt og lønnsomt er viktig. Vi kan ikke bare ha en grønn omstilling som vi skal subsidiere. Omstillingen i Norge dreier seg om å finne et nytt grunnlag å leve av, og da er «grønnsomt» et fint ord, sier statsministeren.

Det var bred enighet på møtet om at man må bryte ned barrierer mellom ulike fagfelt og sektorer for å nå målet om å utvikle ny teknologi.

I tillegg til statsministeren var regjeringen representert ved finansminister Siv Jensen (Frp), kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp)

(©NTB)