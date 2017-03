SAS vil fly fra Storbritannia innen november

– Den første ruten vil gå fra London Heathrow til Skandinavia. Vi ser også på fritidsreiser til Spania, opplyser Mikael Wångdahl til Irish Times.

Det er en ny, irsk luftfartstillatelse (AOC) som skal gjøre det mulig for SAS å opprette to baser i London og Spania. SAS har som mål å ha det irske selskapet i drift fra 1. november.

Selskapet opplyste i begynnelsen av februar at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene. Det vil i hovedsak dreie seg om ruter til feriemål hvor SAS møter sterk konkurranse fra lavprisselskaper.

Opprettelsen av basene vil gjøre det mulig å ansette medarbeidere på vilkår som medfører lavere kostnader for selskapet. Også i forbindelse med framleggelsen av årsregnskapet i desember luftet SAS muligheten for å flagge ut deler av flåten til andre land.

SAS har allerede begynt ansettelsesprosessen, og rundt 40 ansatte vil ha sin arbeidsplass i Irland fra oppstarten. Senere i år vil selskapet ansette piloter og kabinpersonale.

Andre flyselskaper opererer allerede 37 ruter for SAS under en leasingavtale. Planen har vært at de nye basene skal være på plass innen neste vintersesong, noe det nå ser ut til at selskapet klarer å få til.

Konkurrenten Norwegian opprettet et irsk datterselskap allerede for tre år siden for langdistanseflyginger. Nylig kunngjorde selskapet at det starter 24 nye transatlantiske ruter fra irske flyplasser. Wångdahl understreker at beslutningen om å etablere seg i Irland, ikke har noe med Norwegian å gjøre.

