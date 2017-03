Riksadvokaten avviser klage på henleggelsen av Drevland-saken

Det var advokat Bengt Waldow som klaget henleggelsen inn for Riksadvokaten fordi han mente at førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen var inhabil i saken. Det samme gjaldt alle de andre statsadvokatene i Hordaland.

Riksadvokaten har avvist klagen fordi det de som har klaget, ikke har klagerett ettersom de ikke er fornærmet selv eller på annen måte er direkte berørt av saken.

Ikke inhabil

Riksadvokaten har likevel valgt å undersøke anklagene om habilitet både for Stolt-Nielsen og de øvrige statsadvokatene. Konklusjonen er at "det ikke foreligger "særegne forhold" som enkeltvis eller samlet er egnet til å svekke førstestatsadvokatens upartiskhet, og han var derfor ikke inhabil."

Riksadvokaten konstaterer at beslutningen om henleggelse er truffet av habil statsadvokat og minner om at hovedregelen er at klagene skal avvises.

"Med dette som utgangspunkt behandles ikke selve henleggelsesbeslutningen. Med andre ord er Riksadvokatens konklusjon som følger: Anførslene om inhabilitet har ikke ført fram, utover dette blir klagene å avvise.", heter det.

Sluttstrek

Avgjørelsen kan ikke ankes, noe som betyr at det nå er satt en sluttstrek for korrupsjonssaken.

Saken kom opp etter at Drevland sammen med havnedirektør Inge Tangerås ble fløyet for reder Torstein Hagens regning til Italia for å delta i sjøsettingen av cruiseskipet Viking Star i juni 2014.

Økonomiavsnittet i Hordaland opprettet politisak i mai 2015. Saken ble henlagt, men statsadvokaten beordret ny etterforskning, og 18. september 2015 ble både Drevland, Tangerås og Hagen siktet for grov korrupsjon. 16. desember i fjor ble siktelsene henlagt.

(©NTB)