Problemene løst på Drammenbanen

– Det er forsinkelser og innstillinger ved Skøyen på grunn av en feil som hindrer oss i å gi grønt lys, opplyste Bane NOR onsdag morgen. Ved 7.30-tiden skriver Bane NOR at det er normal trafikk.

Ifølge NSB var det problemer med strømtilførselen som var årsaken til problemene, som førte til mange forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Drammen og Oslo S onsdag morgen.

Like før klokken 7 onsdag morgen opplyser Bane NOR at Skøyen stasjon er friskmeldt, men at det vil bli følgeforsinkelser en stund framover.

