Overgrepssiktede i Bergen fengslet i fire nye uker

Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge sier til Bergens Tidende at årsaken til utvidet varetektsfengsling er fare for bevisforspillelse.

– Vi har åtte-ni etterforskere som arbeider fulltid med dette, tre til fire av dem er fra Kripos. Vi er nødt til å ha hjelp fordi vi har så mange krevende saker i politidistriktet, sier stasjonssjef Tore Salvesen ved Bergen vest politistasjon til avisa.

To av mennene er siktet for å ha begått overgrep fra tidlig av 1980-tallet til midten av 1990-tallet, på døtre og stedøtre. Den tredje siktede mannen er ikke far til noen av jentene, men er siktet for å ha forgrepet seg på en av dem over flere år.

Sakene skal ikke ha tilknytning til Dark Room-etterforskningen.

Alle de tre siktede nekter straffskyld.

