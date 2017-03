Naboer kritiske til vurdering av nytt minnested ved Utøya 

AUF-leder Mani Hussaini og leder for støttegruppa Lisbeth Røyneland presenterte 9. februar sitt forslag til løsning for et minnested etter 22. juli-terroren. De vil etablere et minnested på tomta som AUF eier på Utøykaia. Men naboene ble ikke varslet om pressekonferansen på forhånd, noe de reagerte kraftig på.

–Vi inviterte derfor raskt til et møte med Hole kommune, velforeningen og de berørte naboene i området for å få deres synspunkter, sier Sanner til Dagsavisen. Møtet ble holdt mandag, og naboene er fortsatt kritiske.

– Vi opplever ingen dialog i møtet, men en presentasjon av et forslag hvor alle rammene ligger fast og hvor vi ikke har noen innflytelse på prosessen med valg av plassering, heter det i en pressemelding advokat Harald Stabell sender på vegne av de berørte naboene. Naboene reagerer også på at de blir fremstilt som egoistiske og vanskelige.

–Det eneste vi ber om er at vår psykiske helse skal bli ivaretatt, og at vi frivillig og etter eget ønske skal kunne oppsøke et nasjonalt minnested.

