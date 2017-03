Menneskerettsekspert: Ingen overraskende dom

Han er enig i lagmannsrettens avgjørelse om at soningsregimet til Anders Behring Breivik ikke er i strid med menneskerettighetene.

– Dommen er ikke overraskende. De rettslige vurderingene er korrekte og samsvarer med det jeg selv har tenkt, sier Larsen, som er professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, til NTB.

Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet. Borgarting lagmannsrett avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene.

I fjor kom tingretten til motsatt konklusjon, noe som overrasket Larsen

– Tingretten la en for lav terskel til grunn for artikkel 3. Lagmannsrettens har nok lagt en riktigere terskel til grunn, sier han.

Breivik har allerede varslet at han anker saken videre, og Larsen tror Høyesterett av prinsipielle grunner vil ta saken.

– Men jeg tror Høyesterett vil komme til samme resultat som lagmannsretten har kommet til, sier han.

